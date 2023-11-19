【以巴戰爭】世衛專家指希法醫院為死亡區 以軍否認下驅逐令

世界衛生組織（WHO）上周六（18日）率領聯合國小組，視察加沙城最大的希法醫院（Al-Shifa）。世衛專家形容希法醫院為死亡區（death zone），正努力疏散醫院醫患。以軍於網上發文，否認曾下令驅逐醫院内的醫患和難民。

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世衛率領的團隊包括，來自聯合國各部門的公共衛生專家、後勤官員和安全人員，但出於安全考慮，僅於希法醫院逗留約一小時。

團隊視察希法醫院期間，看到醫院存在遭炮擊和槍擊的痕跡，並在醫院入口處觀察到有亂葬崗，內有約80人的遺體。

世衛透露仍有25名醫護和291名患者滯留於希法醫院，包括32名情況危殆的嬰兒。醫院充斥著醫療廢物和固體廢物，醫護和患者均憂慮其健康和安全。

專家形容醫院為「死亡區」及情況令人絕望，指醫院缺乏清潔的水、燃料、藥物等必需品，基本上無法發揮醫療設施的作用。

世衛表示正與合作夥伴緊急制定計劃，立即疏散剩餘的患者、工作人員及其家屬。

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另外，半島電視台引述加沙醫生和巴勒斯坦官員，指以軍曾下令逼迫希法醫院的醫患和難民在一小時內撤離，並用槍威脅部分人離開醫院。

但以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）於社交平台X否認指控，指以軍是回應希法醫院院長的要求，允許在醫院避難並希望撤離的加沙公民前往加沙地帶的人道走廊。

不過加沙地帶醫院總負責人Muhammad Zaqout否認以軍的說法，指他們被槍指著迫離醫院。

據悉，醫院當時包括最少300名患者，部分為重症患者。半島電視台引述一名醫生指，以軍當日早上要求他們一小時內撤離，但因沒有救護車，他們根本無法疏散所有人。

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責任編輯：鄭錦玲