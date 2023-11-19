▲ 【財爺網誌】陳茂波：部分APEC成員正思考增加稅收來源

財政司司長陳茂波近日到美國三藩市出席了亞太經濟合作組織（APEC）財長會議，陳茂波周日發表網誌總結APEC會議場內場外觀察，提到美歐通脹高企，其央行急促收緊貨幣政策，加上新冠疫情相關開支不少，大部分經濟體都連年出現赤字，未來財政挑戰不能輕視，部分APEC成員正思考增加稅收來源。

陳茂波提到，與會代表普遍認為，高利率會維持較長時間，全球經濟在2024年增長將比今年緩慢， 而且下行風險較高，展望中長期仍然疲弱，不少國家可能需要兩至三年才可以回到疫情前的增長軌道。

財政空間所餘有限 有APEC成員冀增稅收來源

陳茂波稱，政府債務水平不低，財政空間（Fiscal Space）亦所餘有限，經濟金融體系韌性變得脆弱，需要重建緩衝的空間，以抵禦萬一出現突發事件的衝擊，同時例如社福、醫療等必要的開支可以調整的空間不多，而人口高齡化則令開支增加、稅收減少；加上應對氣候變化的挑戰和進行基建等都需要投資，有APEC成員正思考考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

中美兩國領導人的會面成為APEC焦點，陳茂波稱，中美關係牽動的不單是兩國的政治和經濟，更影響全球經濟的盛衰，會場內外，不少代表都表示，對兩國領導人的會面和促成往後的更多溝通，感到高興和期待。

香港參加會議 加深對國際政治掌握

陳茂波表示，香港通過參加會議、交流和觀察，加深對國際政治和經濟形勢與最新動態的掌握，有助更好謀劃自己的發展和定位。

陳茂波指出，在會議中，不少APEC成員都呼籲世界必須重回以規則為基礎的多邊貿易機制，並就數字經濟、電子商務等的快速發展，對規則作出更新。此外，又意識到在推動經濟發展時，把蛋糕做大的同時，也必須注意把蛋糕分好。

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編輯：李哲毅