【以巴戰爭】以國否認達成休戰協議 換哈馬斯釋放人質

美媒《華盛頓郵報》上周六（18日）報道，以色列和巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）已達成臨時協議，哈馬斯會釋放數十名婦孺人質換取以軍休戰。但以方和白宮均否認上述説法，美國總統拜登（Joe Biden）更指以軍和哈馬斯停火也不會帶來和平。

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《華郵》引述消息人士指，雙方是在卡塔爾舉行數周談判期間制定協議大綱，哈馬斯或於未來數天開始釋放人質。

各方將休戰最少5日，同時哈馬斯每隔24小時會分批釋放起碼50名人質，而休戰目的之一為容許大量人道主義援助進入加沙地區。

但以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日於記者會指，坊間充斥很多有關人質的謠言和失實報道，強調以方仍未達成任何協議。

白宮發言人也表示，以色列和哈馬斯尚未就臨時休戰達成協議，美國正繼續努力促成此事。

拜登同日於《華郵》專欄撰文，聲稱只要哈馬斯堅持其破壞意識形態，停火就不代表和平。

他表示對哈馬斯成員而言，停火可讓他們重新建立火箭庫存和部署戰士，並透過再次攻擊無辜者，重新開始殺戮。如果哈馬斯真心關心巴勒斯坦人的生命，就應釋放所有人質、棄武並交出為突襲以色列負責的高層。

他警告如果讓哈馬斯控制加沙，將再次加深其仇恨，並剝奪巴勒斯坦平民為自己建立更好國家的機會。

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拜登形容，兩國方案是確保以色列人和巴人長期安全的唯一途徑。他認為以方不得強迫巴人離開加沙，也不得重佔、圍困、封鎖及縮減加沙領土，又呼籲由巴勒斯坦權力機關領導加沙和約旦河西岸。

拜登表明他一直向以色列領袖強調，以方必須停止任何針對約旦河西岸巴人的極端主義暴力行為，而美國準備向針對襲擊約旦河西岸平民的極端分子實施簽證禁令。

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責任編輯：鄭錦玲