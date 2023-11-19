【垃圾徵費】垃圾徵費明年4月實施 當局預計3至4人家庭月交50元

垃圾徵費將於明年4月實施，環境及生態局（環保署）於今日（19日）介紹時表示，指定袋將分9種大小，以每公升垃圾0.11港元計算，市民未來可於超級市場、便利店等數千個地點購買。

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而在大型垃圾方面，市民則需貼上指定標籤交徵費。政府預計3至4人家庭，每日使用一個10公升或15公升的指定袋，即每月垃圾收費開支約30元至50元。為配合垃圾收費實施，環保署綠展隊8月中起，在社區展開垃圾收費的推廣工作，並提供回收支援，在屋苑、住宅大廈、綠在區區回收點等舉辦宣傳活動及現場示範。

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環境及生態局局長謝展寰表示，推行垃圾收費的目的是鼓勵減少產生廢物和鼓勵回收，而大部分物品可帶往「綠在區區」回收，市民無須急於在垃圾收費實施前，將不使用的物品當成垃圾丟棄。

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撰文：鄭日棱