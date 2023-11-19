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【以巴戰爭】以軍襲加沙釀過百死 攻勢延至南部

環球政治 15:07 2023/11/19

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以色列軍繼續轟炸加沙（Gaza）難民營等多個地區，造成過百人死亡。加沙南部城鎮汗尤尼斯（Khan Younis）也遭受空襲，反映以軍攻勢已蔓延至南部地區。

【以巴戰爭】以允燃料入加沙應付部分需求 再促巴人撤離 【下一頁】

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）任命的加沙衛生部官員指，北部賈巴利亞（Jabalia）難民營一所聯合國開辦的學校，於上周六（18日）凌晨遭遇襲擊，造成最少50人死亡。

另一座建築物也遭到襲擊，造成一個家庭32名成員死亡，包括19名兒童。

以軍在社交媒體用阿拉伯語警告賈巴利亞居民離開，但拒絕回應襲擊事件。

汗尤尼斯同日凌晨遭遇空襲，造成最少26人死亡。

【以巴戰爭】TikTok瘋傳拉登《致美國的信》衛報下架原文 【下一頁】

而以色列於過去數周，一直敦促加沙城及其周邊地區的平民逃難至南方。英媒《衛報》指戰爭爆發40日後，以方宣布為安全的南部地區已有3,676人喪生。

直至上周，以軍首次敦促人們離開汗尤尼斯鎮周圍的南部地區。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）上周五（17日）表示，以軍決心推進行動，將襲擊哈馬斯存在的任何地方，包括加沙南部。

加沙衛生部同日公布，當地最新的死亡人數超過1.2萬人，包括5,000名兒童，聯合國評估認為上述為可信數字。

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責任編輯：鄭錦玲

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