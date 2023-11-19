【港車北上】「港車北上」第十四輪抽籤 明日至本月23日接受登記

運輸署於今日（十一月十九日）提醒市民，「港車北上」第十四輪電腦抽籤遞交申請將由明日（十一月二十日）上午十時至十一月二十三日晚上十一時五十九分接受登記，並於十一月二十四日公布抽籤結果。

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符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站（www.hzmbqfs.gov.hk）登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

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撰文：鄭日棱