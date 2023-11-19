▲ 【分析】阿里雲報表大幅調整 上市進度原本良好？

阿里巴巴 （09988） 業績後受多個負面消息困擾，股價急跌10%，最大的不安，應該是叫停阿里雲業務的分拆。

阿里雲業務做了大幅度的重整，7至9月收入276.48億元（人民幣，下同），按年增長2%，根據去年披露的財報，2022年7至9月收入207.57億元，最新財報將去年收入調整為270.35億元，當中相差62.78億元，而EBITA為14.09億元人民幣，增長44%，根據去年披露的財報，去年同期EBITA為4.34億元，最新財報則調整為9.81億元，相差5.47億元。

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以美元計，阿里雲收入為37.89億美元，亞馬遜的AWS同期收入230.59億美元，增長12%，微軟智能雲收入240.59億美元，增長18%。

阿里指，收入按年增長主要受阿里巴巴併表業務所驅動。不計來自阿里巴巴併表業務的收入，按年小幅下降，主要是由於通過減少來自利潤率較低的項目式合約類收入，以持續提升收入質量所致，而該減少大部分則被公有雲產品和服務的收入增長所抵銷。EBITA大增，指因為產品結構和運營效率改善所致。

另外，9月30止季度開始，數字協同辦公及應用開發平台釘釘從雲智能集團重新分類至「所有其他」項目，釘釘全面接入AI模型。

數字的大幅度調整，業務的重組，可能反映了阿里雲業務拆息上市進度良好，不過，增長仍未及龍頭，以及美國的打壓，不利繼續分拆。

阿里直言美國10月擴大出口管制規則，進一步限制向中國出口先進計算芯片和半導體製造設備，可能影響雲智能集團提供服務的能力，以及限制提升技術的能力。

透過分拆阿里雲，阿里巴巴或可因而釋放更加高的價值，阿里雲的估值，於3月時達到410億至600億美元之間，以周五收市價計，相當於阿里巴巴現時市值的兩成至三成，是阿里股價向上的動力，現時阿里需安撫投資者的信心。

記者：譚志偉