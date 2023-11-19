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【中芯981】應用材料據報因與中芯國際交易　遭美國調查　股價急瀉4%

股市 09:00 2023/11/19

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【中芯981】應用材料據報因與中芯國際交易　遭美國調查　股價急瀉4%

美國最大芯片物料供應商Applied Materials（美：AMAT，應用材料）股價周五急挫，路透社報道稱，應用材料因與中國最大晶片製造商中芯國際 （00981） 的交易而受到美國司法部調查，是否在沒有獲得適當許可的情況下，銷售了數億美元的設備。

應用材料周五股價急瀉4%，收報148.59美元，成交28億美元。應用材料是材料工程解決方案的領先企業，該解決方案幾乎用於生產世界上所有的新型芯片和先進顯示器。

美國司法部不予置評。應用材料拒絕討論此案細節，但指出該公司此前披露了對中國交付的聯邦審查。「應用材料公司在2022年10月首次披露其收到了美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室的傳票，要求提供與某些中國客戶發貨有關的信息，」該公司在
一份電子郵件聲明中表示。「該公司正在與政府合作並將繼續致力於遵守全球法律，包括出口管制和貿易法規。」

應用材料周四公布財年第四季度及全年業績，截至10月29日的業績報告顯示，應用材料季度收入67億美元，其中來自中國地區的收入急增至29.63億美元，佔收入的44%。資料顯示，應用材料來自中國地區的採購量自第三季起大增，當季為17.34億美元，佔總收入的27%。

應用材料總裁兼CEO Gary Dickerson於業績報告中說，公司在2023 財年實現了創紀錄的收入、盈利和現金流，並且連續第五年增長超過了整體晶圓製造設備市場。

記者：譚志偉

港股 應用材料（Applied Materials，美：AMAT） 美股 美國司法部 科技戰 中芯國際（00981）
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