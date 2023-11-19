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【信資通】MCRA模式正式定名為「信資通」 下周一起推出試行計劃

理財智慧 13:09 2023/11/19

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香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）宣佈佈，「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」正式定名為「信資通」，並將於11月20日起推出試行計劃，以確保「信資通」在未來正式運作時的服務水平。試行期間，獲邀參與人士將可向信貸資料服務機構索取其個人信貸報告，以測試資料的準確性和服務機構的整體服務表現。

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去年11月28日，「信貸資料平台」（Credit Reference Platform, CRP）開始運作。三家信貸資料服務機構（分別為諾華誠信有限公司、平安金融壹賬通徵信服務（香港）有限公司及環聯信貸資料服務有限公司）獲選為「信資通」下的個人信貸資料服務機構。在該平台下，參與平台的信貸提供者與獲選的信貸資料服務機構，已完成個人信貸資料上載及下載、資料整理以及驗證等工作。行業公會期望獲選的信貸資料服務機構順利完成試行計劃後，可正式為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務，同時加強市場競爭。

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青姐話
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香港銀行公會表示：「在香港金融管理局的支持下，行業公會致力推動『信資通』，旨在為認可會員機構及消費者提供安全可靠的個人信貸資料服務。此試行計劃有效評估獲選信貸資料服務機構於企業管治、內部監控及個人資料的使用和保障方面的服務水平，加強保障公眾的個人信貸資料。未來，我們期望『信資通』將有助促進本港的個人信貸資料服務發展，提高行業效益、競爭力及服務靈活性。」

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另外，由11月11日開始至12月12日期間，用ZA Card單筆消費滿300元累計次數最多的首11 位 ZA Bank用戶，將每人獲贈iPhone 15 Pro 128 GB一部。

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撰文：鄭日棱

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