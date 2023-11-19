【談保說道】淺談強積金預設投資策略 分析風險承擔與股債比例

今期話題轉回強積金，隔上一期 所提及的預設投資策略，提供 的環球股票和債券混合資產基金， 核心累積基金，股票和債券的比例 80/20， 屬於風險進取的組合，積金管理局提供的強積金基金平台資訊顯 示，風險級別一（最低風險）至七級 （最高風險），被界定為第五級，適合風險承擔能力較高的人士， 即是可接受投資組合，突然虧損超過10至20%。對普羅大眾，沒有興趣時間跟進資產市場動向者，而有超過10年以上時間才抵達退休年齡，這樣的組合是可考慮的。

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對於風險承擔能力低的人士， 便可採用 65 歲後基金，股票和債券 的比例是 20/80，風險級別為第四 級，比起進取的核心累積基金，只低一級，到底風險是否適合如基金命 名，適合65歲後的人士呢 ? 在處於當下的環球，政治和金融混亂的環境，兼且加息周期處於高位，股票和債券失去了對沖的作用，出現齊齊跌情況 !

【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

我們再來看，自2019年4月開始至今年3月底，這兩隻基金的表現如何圖表勝過千言萬語，讀者可從以結連自製圖表 https://mympfchoice. com/ 自行分析。由於篇幅所限，筆者截取圖表的下半部作討論。

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撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第837期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱