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【星艦試飛】SpaceX星艦第二次試飛失敗 因失聯被迫觸發自毀系統

環球政經 11:10 2023/11/19

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美國太空探索科技公司SpaceX，新一代的太空飛行器「星艦」，於昨日（18日）再次進行試飛並失敗，在發射9分鐘後，SpaceX控制中心失去了「星艦」的訊號，被迫觸發自毀系統，以免「星艦」偏離航線，危及公眾安全。

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今次試飛原定目標是飛船與推進器分離後繞地球飛行，並在升空約1.5小時後穿過地球大氣層，於夏威夷海岸附近的太平洋海域降落。而今年4月首次嘗試時，星艦的成績為升空數分鐘後即爆炸，可目二次發射成績有所改進。

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對於發射失敗，SpaceX創辦人馬斯克並無表現氣餒，但只簡短在自家X平台上向科技團體表示祝賀。

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撰文：鄭日棱

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