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【聖誕商場】新城市廣場HomeSquare斥1500萬元迎聖誕 料人流及生意額按年有雙位數字升幅

理財智慧 13:35 2023/11/19

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新鴻基地產旗下的新城市廣場及HomeSquare今年斥資1,500萬元活動推廣費，迎接全面復常後首個聖誕。除了加強節日佈置之外，新城市廣場及HomeSquare更瞄準聖誕節消費黃金檔期的強大消費潛力，攜手推出消費大抽獎及年度感謝祭。

【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

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為答謝顧客過往一年支持，新城市廣場的年度感謝祭【JUST BUY WEEKS】於即日起至11月28日重磅回歸，聯乘Home Square帶來4大激賞活動All 4 You！場內逾100個品牌推出大量$11、1折、買1送1及半價優惠，商場更舉行消費王3倍積分活動兼贏取SAMSUNG及DYSON等至潮電子產品，以及購物回贈一田及美食禮券等。

另外，為刺激市民在節日的消費意欲，新城市廣場聯同HomeSquare於12月推出「佳節好賞大抽獎」，為顧客送出多份聖誕禮物包括頭獎價值逾30萬的電動車及其他豐富獎品包括Samsung Galaxy Book3手提電腦、任天堂Switch、OGAWA叻叻鬆按摩背墊等。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「今年聖誕推廣費高達1,500萬元，較去年同期上升30%，預料活動將帶動商場整體人流及生意額按年上升15% 及20%，當中以餐飲、超市百貨、AV、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。」

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撰文：鄭日棱

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