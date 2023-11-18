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【周大福系】鄭家純罕有受訪：未必需要找接班人 合適時間盡量分拆業務上市

股市 21:17 2023/11/18

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鄭家純罕有講新世界管治及接班

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新世界發展 （00017） 主席「純官」鄭家純近年深居簡出，近日罕有接受《HOY TV》訪問，分享昔日商場秘辛，以及個人做生意之道，更在節目中大談及日後家族企業管治和接班人的問題。

周大福企業旗下《HOY TV》周六晚上播出特備節目《與鄭家純博士對話》。市場一向關注本地大孖沙接班動向，鄭家純早在1989年接任新世界董事總經理，但其後大舉收購，導致公司負債急增，父親鄭裕彤在1991年復出，出售部分業務減債，對於當年彤叔「重出江湖」的說法，鄭家純表示：「係出面嘅無稽之談。」

做生意一定要公道

鄭家純生又提到自己生意宗旨，「做生意一定要公道」，若果凡事「賺盡」，則不會覓得好合作夥伴。

對於接班人的看法，鄭家純認為，要了解他對做生意是否感興趣、對家族生意有否熱忱、有沒有那一顆心，因「若能成為接班人，一定要做到大公無 私，一定要有那一份對家族生意的熱情，最終才可以做得好」。

才能方面，鄭家純指，接班人必需要有領導才能，而且必需獲得員工和同事的信服，更重要是一定要有一顆善良的心，這樣才能照顧其他家族成員，因此必需才德兼備，「有這麼多規限，要找這位接班人絕非易事。若能找到，我定會感到非常之高興。」

家族接班人仍在觀察中

現時外界普遍將鄭家純長子、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛為第三代接班人。不過，鄭家純強調，對接班人仍在觀察中，但覺得不容易可以物色到，所以未必需要一定要去找接班人。

「我有一個想法，若找不到合適接班人，可以...因為我們公司的生意範疇比較廣闊，各行各業均有涉及到，事實上需要很多人才負責去管 理，因此家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意。若沒有適合的家族成員，可以向外招聘。」

鄭家純稱，他的去留由股東會來決定，這對於傳承方面有一定的好處，至少不會因為挑選了執行人或接班人，若他做得不好，或他的德行不好而影響到下一代。

儘量將公司業務分拆上市

「希望可以做到，在合適的時間，在合適的環境之下，儘量將公司業務分拆上市，主要的目的希望將公司變為公眾公司，受到公眾的監管，有高透明度和受政 府的監管，對於將來傳承的問題很有幫助，希望可以最起碼傳承多幾代。」

新世界早前通過，向周大福企業出售新創建已發行股本約60.86%，並將獲得217.543億元現金收益，可即時強化公司的財務狀況，並會向全體股東派發40億元特別股息，相當於每股1.59元，餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。

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