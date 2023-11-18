▲ 【HSBC滙豐】對沖基金Qube否認沽空63億港元滙豐 澄清技術問題致申報出錯

有外電指，對沖基金 Qube Research & Technologies周五（17日）表示，基金沒有大額沽空滙豐控股 （00005） （英：HSBA）股票，澄清由於技術問題導致向英國金融監管機構提交的文件出錯。早前多間媒體報道Qube沽空6.72億英鎊（約65.3億港元）滙豐股份，並引述英國金融行為監管局FCA數據作證。

FCA 規則要求投資者股票沽空倉位達到已發行股份0.2%時須向其披露，據周五數據顯示，Qube 周二持有價值 0.57% 滙豐的短倉倉位，而最新數據則未有再顯示相關倉位。

報道引述Qube營運總監 Stuart Brown稱，由於技術問題，FCA 備案出現錯誤，目前正在與 FCA 進行更正，強調Qube沒有針對滙豐銀行淨短倉倉位。報道指，Brown未有透露，技術錯誤是如何發生，但表示Qube正在調查，而滙豐發言人拒絕置評。

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編輯：李哲毅