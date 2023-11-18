【字節跳動】菲律賓總統在美會見TikTok周受資　冀合作助農村小商家

▲ 【字節跳動】菲律賓總統在美會見TikTok周受資 冀合作助本地小商家

字節跳動旗下短片社交平台TikTok近年積極發展東南亞，菲律賓總統府周六（18日）發表聲明指，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在美國三藩市會見 TikTok CEO 周受資，並稱雙方已建立名為「寓教於樂」（edutainment）合作夥伴關係，希望幫助菲律賓小型賣家和企業家推銷產品。

菲律賓總統府表示：「總統希望 TikTok 培訓當地賣家，特別是農村地區的賣家，以推銷他們的產品。」PCO 聲明又稱，總統小馬可斯注意到 TikTok 在用戶中的受歡迎程度，並同意 TikTok 周受資關於如何培訓當地賣家，並通過該平台推廣他們的產品的方向。

小馬可斯在社交平台Instagram 貼上與周受資會面的情況。

周受資：提供更多資源助菲律賓農村賣家

根據聲明，周受資對小馬可斯稱：「我們希望提供更多資源，突出和培訓菲律賓農村地區的本地賣家。」周受資又稱，TikTok在越南、印尼和馬來西亞等其他國家也採取了類似舉措，為中小微型企業提供了在全國範圍內銷售並出口到世界各地的平台。

對於安全問題，周受資稱，TikTok擁有 5,000 萬菲律賓用戶，確保遵守社群媒體平台的社群準則非常重要，「我們有社群準則，例如禁止暴力、性內容，我們有一支負責審核內容的團隊」。

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編輯：李哲毅