OPEC＋考慮再減產石油供應 沙地阿拉伯：提高今年經濟萎縮風險

OPEC＋組織的三位消息人士告訴路透社，OPEC＋組織將在本月晚些時候召開會議時考慮是否進一步削減石油供應，此前石油價格自 9 月下旬以來下跌了近20%。

布蘭特原油價格已從9月接近98美元的2023年高點下滑至每桶79美元左右。盡管有OPEC＋減產和中東衝突的支撐，但對需求和明年可能出現的過剩的擔憂使油價承壓。

沙地阿拉伯、俄羅斯和 OPEC＋其他成員國已經承諾，從2022年底開始採取一系列措施，將石油總產量削減516萬桶/日，約佔全球日需求量的5%。 這些減產包括OPEC＋成員國的366萬桶/日減產，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯的額外自願減產。



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一位不願透露姓名的OPEC＋消息人士稱，現有的減產措施可能還不夠，OPEC＋可能會在開會時分析是否可以實施更多的減產措施。 另外兩名OPEC＋消息人士則稱，可能會討論更大幅度的減產。

其中一位OPEC＋消息人士說：「在基本面總體保持穩健的情況下，下一次會議前市場波動加劇，這並不令人愉快。 部長們很可能會表達一些想法，討論如何做得更多，以確保穩定的趨勢。」

由石油輸出國組織（OPEC）和以俄羅斯為首的盟國組成的OPEC+的部長們將於11月26日舉行會議。 該組織在6月份的上次會議上已經制定了一項計劃，到2024年將供應量減少366萬桶/日。

儘管OPEC在月度報告中稱，盡管存在「負面情緒」，但石油市場基本面依然強勁，並堅持其相對較高的2024年石油需求增長預測，但本週油價跌幅仍在加深。

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國際能源機構（International Energy Agency）也在本周更新了其展望，降低了 2024 年的需求成長預測，並表示市場可能在第一季轉為過剩。

雖然有三位消息人士表示可能需要進一步減產，但另外兩位OPEC＋消息人士表示，現在說是否會討論進一步減產還為時過早，而另一位消息人士則表示他認為不太可能，並告誡 說要「拭目以待」。

分析師告訴《路透社》，沙地阿拉伯延長石油減產提高了今年經濟萎縮的風險。沙地阿拉伯在前幾次會議上一再強調，它希望看到減產得到有力的遵守，以便所有成員國分擔減產的負擔。

在6 月舉行的上一次政策會議上，OPEC＋達成了一項廣泛的協議，將供應限製到2024 年，沙地阿拉伯承諾在7 月自願減產100 萬桶/日，並將減產期限延長至2023 年底 。

包括 Energy Aspects 在內的一些分析師預計，沙地阿拉伯將把自願減產至少持續到 2024 年第一季。

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記者：張瑋婷