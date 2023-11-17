花旗料下周再裁員 計劃將管理層從 13 個削減至 8 個

據四位熟悉情況的人士透露，花旗集團（Citigroup）（C）員工預計下周一（20日）將宣布該行下一階段的管理層變動和裁員。該銀行在全球擁有 24 萬名員工，員工們正在等待更多裁員規模的細節。

上個月，花旗集團宣布計劃將管理層從 13 個削減至 8 個，作為數十年來最大規模改革的一部分。 花旗在第三季財報中表示，在兩個最高領導層中，花旗減少了 15%的職能角色，並取消了 60 個委員會。

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這家美國第三大貸款機構在 10 月表示，還將取消部門聯合主管和區域職務，削減 50%的內部財務管理報告，並集中決策。

根據《路透社》 9 月報導，合規和風險管理的支援人員以及從事重疊職能工作的技術人員也面臨被裁員的風險。

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記者：張瑋婷