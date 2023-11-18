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【美國經濟】鱷王達里奧：美國債務危機惡化　加劇社會及政治問題

股市 15:18 2023/11/18

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【美國經濟】鱷王達里奧：美國債務危機惡化　加劇社會及政治問題

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）接受外電訪問時指，美國政府債務飆升到將開始引發更大問題的水平。達里奧警告稱，美國政府需要愈來愈多的借款來彌補赤字，這將加劇美國所面臨的政治和社會問題。

隨著債務累積以及聯儲局提高利率以試圖抑制通脹，美國政府在2023財年花費了6,590億美元的淨利息成本來為債務融資，達里奧認為，這會帶來麻煩，「情況變得糟糕，我們面臨的長期問題就愈嚴重」。達里奧指出，美國人賺錢速度追不上還債速度，導致債務負擔到達轉折點。

除了基本預算問題外，達里奧還警告說，佔美債發行額4成的外國投資者一直在退出，造成市場供求失衡。截至1月份數據顯示，外國持有的美國政府債務總額為7.4兆美元，較去年減少2,530億美元，即3.3%，尤其中國大幅減持，期內減持17%。

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編輯：李哲毅

美股 達里奧 美國聯儲局
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