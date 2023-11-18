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英國NBS六個月利潤按年增至近十億英鎊 信貸減損費用按年下降到5400萬英鎊

環球政經 09:06 2023/11/18

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英國全國範圍建築協會（Nationalwide Building Society）（NBS）報告稱，其客戶在上半財年獲得了創紀錄的收益，包括3.44 億英鎊（4.2594 億 美元）的賠付和8.85 億英鎊的低於市場利率的產品獎勵。

5 月份，NBS向 340 萬會員的活期帳戶轉帳 100 英鎊，向長期客戶支付了部分利率上升帶來的利潤。她與英國大型銀行競爭，但無需優先考慮股東回報，周五（17日）表示，截至 9 月 30 日的六個月利潤從去年同期的 9.69 億英鎊增至 9.89 億英鎊。

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雖然央行政策利率的提高提升了英國貸款機構的利潤，但也給已經在努力應對商品和抵押貸款成本上升的家庭帶來了壓力。

Nationwide 表示，信貸減損費用從去年上半年的 1.08 億英鎊下降到了 5,400 萬英鎊，但警告說，借款人仍然面臨著「更高的利率、持續的通膨壓力和不確定的經濟前景」。

全美銀行稱，短期內房屋市場的活動預計仍將受到抑制，但收入成長和固定利率抵押貸款利率的降低將有助於在一段時間內提高住房負擔能力。

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記者：張瑋婷

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