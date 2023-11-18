英天王夫婦拒同坐飛機頭等 確保子女「不離地」

曾在1990年代風靡全球的英國樂壇天王Robbie Williams的妻子Ayda Field日前受訪時透露，全家旅遊時從不讓子女一同乘搭飛機頭等座位，只會安排他們坐經濟艙，表示此舉希望能使子女「不離地」。

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Field接受星期日泰晤士報訪問時表示，當一家人在機場登機時，自己與丈夫步向頭等艙，年屆3歲至11歲的4名子女則會走向經濟艙。她指舉動十分容易讓大家覺得，夫婦對待子女不好。

然而，Field解釋此舉為讓子女保持「貼地」。她指子女明白，在他們有能力賺錢前，父母只會安排他們乘坐經濟艙。如果往後子女有能力，自己可以選擇負擔其他座位的費用。Field坦言，夫婦不打算讓子女驕生慣養。

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Field亦自稱為比較嚴格的家長，丈夫因工作經常周遊列國巡迴演出，回家後就扮演「有趣爸爸」，她為此笑言對Robbie Williams感到「十分討厭」。

同為英國名人的名廚Gordon Ramsay過去亦曾披露，自己與太太旅遊時會坐頭等，子女則與Robbie Williams一樣安排在經濟座位。

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責任編輯：吳漢培