IMF總裁稱拜登與習近平的會晤 為世界需要更多合作的信號

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周五（17日）表示，本周美國總統拜登與中國國家主席習近平的 會晤是一個急需的信號，表明世界需要更多的合作。

格奧爾基耶娃在亞太經濟合作組織峰會期間接受《路透社》採訪時說：「這向世界其他國家發出了一個信號，即我們必須想方設法合作應對那些任何國家都無法單獨取得成功的挑戰。」拜登與習近平的會晤是「在地緣經濟分化確實加深並對加速增長的前景造成負面影響的時候非常重要」。

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拜登和習近平周三同意開通總統熱線，恢復軍方之間的溝通，並努力遏制芬太尼的生產，這表明他們在一年來的首次面對面會談中取得了切實進展。

這次會談並沒有改變世界上最大的兩個經濟體之間日益增多的以國家安全為導向的貿易和投資限制，但格奧爾基耶娃說，在全球經濟非常不確定的時刻，恢復溝通 非常重要。

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格奧爾基耶娃說，中美解凍對參加亞太經合組織峰會的領導人產生了積極影響，她的主要感想是 「合作精神明顯增強了，世界確實需要這種精神」。隨著11月底即將召開的COP28氣候大會的召開，美中恢復溝通也將有助於促進全球挑戰的合作，特別是氣候變遷。

美中接觸也將成為世界貿易組織改革談判的重要因素，包括恢復其爭端解決體系。 世界貿易組織部長會議將於二月在阿拉伯聯合大公國舉行。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在上周與中國財政部長的會晤中表示，美中經濟交往的一個重要成果是中國政府支持國際貨幣基金組織（IMF）在不立即增加中國持股比例的情況下將配額制資源增加50%。

格奧爾基耶娃說，IMF必須盡快著手改革其持股比例公式，以提高快速成長的發展中經濟體的代表性：「世界需要一個財政強大、同時也合法的IMF」。

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記者：張瑋婷