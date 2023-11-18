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美國汽車工人聯合會已批暫定勞工協議 估計每輛車勞動成本增加900美元

環球政經 14:39 2023/11/18

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工會周五（17日）投票追蹤顯示，福特汽車 (F) 和克萊斯勒母公司 Stellantis NV (STLAM) 的美國汽車工人聯合會 (UAW) 成員已投票批准一項創紀錄的暫定勞工協議。

該交易獲得了約 68% 的福特和 Stellantis 成員投票支持。它以超過 12,600 票的優勢領先福特，以 9,600 票的優勢領先 Stellantis，只有少數本地選民的結果尚未投票或報告。

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【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

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這次投票鎖定了UAW 與底特律三大汽車製造商達成的到2028 年4 月的暫定協議，其中包括基本工資增加25%，最高工資將累計提高33%，預計生活成本調整至每人每小時42 美元以上。

通用汽車 (GM) 的員工周四（16日）投票批准了這項交易，近 36,000 名員工中約 55% 的人支持。該協議包括 5,000 美元的獎金以及批准後立即加薪 11%。該合約還將到 2028 年將現有臨時工的薪資提高 150%，並使他們成為正式員工。其還將獲得最高工資所需的時間從八年縮短至三年。

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【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

溫股知新
【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

新合約是在底特律三大汽車製造商史無前例的為期六周的協調罷工活動之後簽訂的。經過多年的薪資停滯和2008年金融危機後的痛苦讓步，工會最終為汽車工人實現了創紀錄的加薪。UAW 現在計劃將重點轉向組織由外國汽車製造商和Tesla (TSLA.O) 運營的非工會汽車工廠。現代汽車 (005380)、豐田汽車和本田汽車 (7267) 在 UAW 合約協議宣布後均宣布大幅提高美國工廠工人的薪資。

汽車製造商在轉向電動車並面臨更高的每小時勞動力成本的同時，正在尋求削減成本。福特估計，新合約將使每輛車的勞動成本增加 850 至 900 美元。

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記者：張瑋婷

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