聯儲局官員強調要堅持到底 疑在等通脹降溫的證據

隨著聯儲局官員接近上次政策會議和今年最後一次政策會議的中間點，他們似乎正在傳達一種耐心的信息，這是他們打算在等待更多證據證明通脹正在降溫的同時維持利率不變的信號。

舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利周五（17日）在德國法蘭克福舉行的央行會議上表示，「我們可以慢慢來，把事情做好」，她指的是美國央行為降低高通脹所做的努力。

她表示，聯儲局不確定是否採取了足夠措施，使通脹朝著 2% 的目標邁進，但迄今為止快速升息的全面影響可能還在後頭。她說，這種不確定性需要「耐心」和「謹慎的」政策調整。

同時，戴利表示，她希望傳達「決心」這個詞，央行官員通常會用這個詞來表明他們不排除在需要時升息的可能性，或者暗示可能很快就會降息。

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波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊柯林斯 (Susan Collins) 在 《CNBC 》上表示，聯儲局必須「保持耐心和堅決，我不會放棄進一步緊縮政策」。

聯儲局去年大幅提高了短期借貸成本，並在 7 月實施了許多分析師現在認為的在當前通脹鬥爭中的最後一次升息。9月首選指標的通脹率為3.4%，低於去年夏天7.1%的峰值，但高於央行目標。柯林斯表示，隨著勞動力市場重新平衡，但通脹仍然過高，「關鍵是我們需要真正堅持到底。」

聯儲局9月決定將政策利率維持在目前的5.25%-5.50%區間後，多位美國央行行長表示，長期債券殖利率上升是聯儲局可能不再需要採取更多行動的原因之一政策本身收緊。

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聯儲局 10 月 31 日至 11 月會議紀要第一場會議將於下周二（22日）公佈，預計將揭示債券殖利率上升對聯儲局在該會議上維持不變的決定有何影響。

此後，10 年期公債殖利率已較 10 月中旬接近 5% 的峰值下降了約半個百分點，這可能令聯儲局政策制定者感到不安。但是，正如德意志銀行分析師周五所寫，「雖然從理論上講，最近的寬鬆政策可能會導緻聯儲局變得更加鷹派，但鑑於最近的數據顯示勞動力市場和通脹方面取得進展，聯儲局可以不那麼擔心這種寬鬆政策。」

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柯林斯沒有直接評論最近收益率的回落，但確實指出，她「看到了這種限制性的證據，這種限制性與我們尋求的有序放緩相一致，以調整需求與供給，並繼續我們所所需的通脹放緩」。

盡管芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦古爾斯比承認10年期公債殖利率下降，但他表示，只要房價壓力如他所預期的那樣緩解，他認為通脹就將朝著聯儲局的目標邁進。

他還表示，相信聯儲局能夠實現通脹目標，而不會出現聯儲局先前與通脹作鬥爭時出現的失業率上升的情況。10月失業率為3.9%，僅比聯儲局2022年3月開始升息時高出零點幾個百分點。

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)是該行較為鷹派的政策制定者之一，她在周四（16日）發表講話時表示，她尚未評估是否會繼續進一步升息。新的經濟和利率預測將於 12 月 12 日至 13 日的政策會議上發布。

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責任編輯：張瑋婷