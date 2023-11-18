美國白宮譴責馬斯克支持反猶太主義陰謀論 迪士尼及蘋果等公司即停X上的廣告

白宮周五（17日）譴責Tesla CEO馬斯克 （Elon Musk）在X 上支持所謂的「可怕的」反猶太主義陰謀論，而包括華特迪士尼公司(DIS)、華納兄弟探索公司(WBD) 和NBC環球母公司康卡斯特(Comcast) 在內的美國主要公司( CMCSA）暫停了在他擁有的X上的廣告。

周三（15日），馬斯克同意 X 上的一篇帖子，該帖子錯誤地聲稱猶太人正在煽動對白人的仇恨，並表示引用「大替代」陰謀論的用戶說的是「事實真相」。該陰謀論認為，猶太人和左派正在策劃用非白人移民取代白人的種族和文化，這將導致「白人種族滅絕」。

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白宮指責馬斯克「令人憎惡地宣揚反猶太主義和種族主義仇恨」，「違背了我們作為美國人的核心價值」。

除迪士尼外，華納兄弟探索頻道和康卡斯特、獅門娛樂公司(LGFa) 和派拉蒙環球公司(PARA) 周五表示，他們也將暫停在X上的廣告。 《Axios 》報道稱，全球市值最大的公司蘋果 (AAPL) 也暫停了廣告。

IBM (IBM.N) 周四（16日）停止在 X 上投放廣告，此前有報告發現其廣告被放置在宣傳阿道夫·希特勒和納粹黨的內容旁邊。 Media Matters 表示，它發現 IBM、蘋果、甲骨文 (ORCL） 和康卡斯特 Xfinity 的企業廣告與反猶太主義內容放在一起。

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據民權組織稱，自馬斯克於 2022 年 10 月收購該網站並減少內容審核以來，廣告商紛紛逃離該網站，導致 X 上的仇恨言論急劇上升。

「許多最大的廣告商是言論自由權的最大壓迫者，」馬斯克周五在 X 上寫道，同時宣傳該平台的首要層，該平台可從用戶的資訊流中刪除廣告。X 首席執行長琳達·亞卡里諾(Linda Yaccarino)亦指「談到這個平台時，X 也非常明確地表明我們為打擊反猶太主義和歧視所做的努力。世界上任何地方都沒有它的容身之地，這是醜陋且錯誤的。」

馬斯克將廣告商持續下降歸咎於反誹謗聯盟，但沒有提供任何證據。

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記者：張以正