OpenAI CEO突被解僱 董事會表示：他溝通不坦誠

一年前推出 ChatGPT 的 OpenAI 公司周五（17日）表示，該公司已解僱CEO Sam Altman，令人震驚，社交媒體上關於他突然被解僱的原因的謠言盛行。

公司聲明提到了其既定使命，即確保人工智慧造福所有人，並表示公司需要新的領導層才能向前發展。OpenAI 聯合創始人 Greg Brockman 亦在是次改組中被趕出了公司董事會，並在當天晚些時候宣布辭職。

Brockman在 X（前身為 Twitter）的一篇帖子中表示：「我對我們所構建的東西感到非常自豪……但根據今天的新聞，我辭職了。」，又稱仍然堅信創造造福全人類的安全 AGI（通用人工智慧）的使命。

Creative Strategies 分析師 Carolina Milanesi 表示：「聽起來似乎存在一些道德問題，促使董事會採取了一些行動。」，認為果真如此的話，解僱只會對公司有利。

OpenAI 董事會表示，Altman的離職是在經過徹底審查後發現的，「他在與董事會的溝通中始終不坦誠，阻礙了董事會履行職責的能力。」，「董事會不再相信他繼續領導 OpenAI 的能力。」

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在 X 上的一篇貼文中，Altman 表示他「喜歡在 OpenAI 的時光」，又寫道：「這對我個人來說是變革性的，希望對世界也有一點變革。」他承諾「稍後會更多地談論接下來的事情」。

聲明稱，CEO位子將由公司技術長米拉·穆拉蒂(Mira Murati)暫時接替。微軟（MFST）執行長薩提亞·納德拉 (Satya Nadella) 在一篇貼文中表示，微軟與 OpenAI 簽訂了長期協議，並且仍然「致力於我們的合作夥伴關係、Mira 和團隊。我們將共同繼續向世界提供這項技術的有意義的好處。」

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，OpenAI 的勢頭不太可能因 Altman 的解僱而放緩。

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記者：張瑋婷