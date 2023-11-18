美國就業數據恐有誤 被指錯估零工人數

美國有研究指出，政府統計就業及失業率等數字時可能存在錯誤，部分打零工人士因不當自己為受僱人士，導致每月公布的數字可能有並不準備。

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周五（17日）公布的研究顯示，不少在網上召車平台Uber服務的司機﹑從事計件工作的退休人士及部分合約員工等不認為自己屬受僱人士，甚至不認為自己屬於市場勞動力一份子，導致他們回應政府調查時，提供可能誤導的答案。

研究估計，相關人士最多可達1,300萬人，即美國約5個百分點成年人口可能正從事兼職工作。研究人員指數據或反映，美國可能在不產生通脹的情況下增加工作及生產能力。

美國聯儲局包括主席鮑威爾（Jerome Powell）在內等多位高層認為，失業率與高通脹之間存在連繫。但研究指2010年代美國失業率持續下降，同時未見高通脹，近來通脹下降亦未陪隨失業率上升。

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研究認為數據可為聯儲局的貨幣政策提供更多空間，在就業市場上出手。研究指如果家庭及育兒政策能夠配合，女性可為美國勞動力帶來更多供應。

同時，研究指零工工作者希望能夠有額外工時，反映相關人士能為美國勞動市場增加供應，象徵美國仍具備未被發現的發展潛力，存在更多本地生產總值（GDP）增長空間。

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責任編輯：吳漢培