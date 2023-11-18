【美股焦點】傳奇沽空大師Jim Chanos關閉對沖基金　2001年沽空安然成名、曾為Tesla大淡友

▲ 【美股焦點】傳奇沽空大師Jim Chanos關閉對沖基金 2001年沽空安然成名、曾為Tesla最大淡友

有外電報道指，美國傳奇沽空投資者Jim Chanos將關閉他已創立近40年的對沖基金，並引述Jim Chanos在致投資者信件寫道，「眾所周知，長倉或短倉股票業務模式面臨壓力，（市場）對基本面選股的興趣已經減弱」。他補充：「雖然我一如既往地對研究和投資充滿熱情，但我覺得有必要以不同的方式追求這些熱情。」

Jim Chanos於 1985 年以Kynikos Associates 的名義創立了Chanos & Co.。Chanos最為人所知的是2001年率先逆勢沽空能源交易商安然（Enron），當安然破產時獲得巨額回報，2020年基金沽空德國支付公司 Wirecard，而Wirecard承認現金造假，申請破產。不過，近年 Chanos針對Tesla（美：TSLA）進行長達數年沽空，導致虧損。

近期市場普遍走高，Chanos一直難以從沽空獲利，他的公司Chanos & Co.目前管理著不到2億美元的資金，較2008年的60億美元大幅回落，其基金今年至今下跌了4%，而標普500指數包括股息在內上漲了19%。

看淡數據存儲公司

報道引述Chanos預計，將在12月31日前退還投資者大部分資金，Chanos將繼續經營他的公司，但將專注於為特定客戶做諮詢和研究工作，並營運部分單獨管理的賬戶。

Chanos稱，最近一直在沽空價格較高的數據存儲公司股票及房地產投資信託基金（REITs），他說，隨著利率保持在高位，這些公司將受到衝擊。

相關文章：

【Tesla股價】Tesla最大淡友對沖基金離場認輸 曾批Tesla「欺騙文化」

【遊戲驛站GME】華爾街全球最大對沖基金指GME事件已政治化

編輯：李哲毅