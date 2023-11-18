【以巴戰爭】以允燃料入加沙應付部分需求 再促巴人撤離

以色列被指在美國施壓下，同意允許燃料進入加沙（Gaza），滿足當地部分需求。以國政府再次呼籲加沙巴勒斯坦民眾撤離，要求他們離開南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。

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美以雙方官員周五（17日）透露，以色列戰時內閣應美方要求同意，每兩日允許14萬公升燃料連同其他援助進入加沙，應付當地的通訊及運輸需求。以國匿名官員表示，相關燃料只夠提供最低限度食水﹑污水處理及衛生服務，避免流行病爆發。

美國官員披露更多詳情，12萬公升燃料供聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）貨車﹑加沙南部潔淨食水﹑污水泵﹑麵包店及醫院使用。另外2萬燃料則供當地電訊供應商Paltel發電。

以色列財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）表示，允許燃料進入加沙是錯誤，稱舉動傳達軟弱訊息，讓敵人喘息空間。

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以色列總理幕僚Mark Regev表示，以軍將進攻汗尤尼斯，與匿藏當地地下隧道及地堡的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）武裝分子戰鬥，呼籲汗尤尼斯的民眾向西撤離。

Regev指明白對多數當地民眾而言，撤離並非易事，但稱若他們今次西撤後，相信不會再需要撤離。他稱加沙西部接近埃及拉法赫市（Rafah）邊境管制站，能夠更快獲得人道救援物資。

哈馬斯發言人Abu Ubaida重申，哈馬斯準備好長期及持續防務，指以軍逗留在加沙時間更長，將承受更沉重損失。加沙衛生部周五表示，戰事已導致超過1.2萬人死亡，5,000人為兒童。

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責任編輯：吳漢培