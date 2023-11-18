  • 22°C
香港時間 : 20231118日 (週六) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT母企】OpenAI 人事地震 CEO突辭任　遭董事會批溝通不坦承

股市 11:46 2023/11/18

分享：

分享：

【ChatGPT開發商】OpenAI CEO Sam Altman突然辭任　遭董事會批溝通不坦承

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI周五（17日）表示，Sam Altman不再擔任行政總裁，斥Altman在與董事會的溝通時沒有一直保持坦誠，對廿他的領導能力不再有信心。OpenAI技術總裁Mira Murati被任命為臨時CEO，同時董事長Greg Brockman將辭職。

Sam Altman在社交平台X（前稱：Twitter）上發文稱，很喜歡在公司的時光，稱「這對我個人來說是變革性的，希望對這世界來說也有一點改變。最重要的是，我喜歡與如此有才華的人一起工作。關於接下來的事情，之後再說。」

對於任命Murati，OpenAI稱，Murati已在OpenAI領導團隊任職五年，在OpenAI演變為全球人工智能領導者的過程中發揮了關鍵作用，又稱她作為公司研究、產品和安全職能部門的領導者，Mira 非常有資格擔任臨時CEO，對她在這段過渡時期領導 OpenAI 的能力充滿信心。

有份投資OpenAI的微軟（Microsoft，美：MSFT）發聲明表示，與 OpenAI 建立了長期合作夥伴關係，同時會繼續致力支持合作夥伴關係、Murat和團隊。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

相關文章：

 【人工智能】谷歌據報承諾向OpenAI競爭對手Anthropic投資20億美元

【人工智能】ChatGPT開發商OpenAI擬以860億美元估值出售員工持股

編輯：李哲毅

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【裁員潮】花旗集團傳下周一宣布新一輪管理層變動及裁員消息

下一篇文章

【港元定存】3個月港元定存6.8厘再破頂 穩袋8500元利息賺聖誕大餐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款