【ChatGPT母企】投資者傳向OpenAI施壓　力撐Sam Altman復職CEO（第二版）

▲ 【ChatGPT開發商】OpenAI CEO Sam Altman突然辭任 遭董事會批溝通不坦承

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會上周五（17日）突然宣布解僱Sam Altman的CEO職位，有外電引述消息指，多位OpenAI投資者正試圖促使公司重新讓Sam Altman擔任CEO，包括Thrive Capital、紅杉資本、Tiger Global 和微軟（美：MSFT）。

外電引述知情人士指，紅杉資本一直在與 Altman 接觸，並支持Altman和OpenAI 前董事長Greg Brockman 下一步選擇，無論是回歸 OpenAI 還是創建一家新的初創公司。

OpenAI董事會：Sam Altman溝通不坦誠

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI上周五表示，Sam Altman不再擔任行政總裁，斥Altman在與董事會的溝通時沒有一直保持坦誠，對廿他的領導能力不再有信心。OpenAI技術總裁Mira Murati被任命為臨時CEO，同時董事長Greg Brockman將辭職。

Sam Altman在社交平台X（前稱：Twitter）上發文稱，很喜歡在公司的時光，稱「這對我個人來說是變革性的，希望對這世界來說也有一點改變。最重要的是，我喜歡與如此有才華的人一起工作。關於接下來的事情，之後再說。」

CTO Murati暫代CEO

對於任命Murati，OpenAI稱，Murati已在OpenAI領導團隊任職五年，在OpenAI演變為全球人工智能領導者的過程中發揮了關鍵作用，又稱她作為公司研究、產品和安全職能部門的領導者，Mira 非常有資格擔任臨時CEO，對她在這段過渡時期領導 OpenAI 的能力充滿信心。

有份投資OpenAI的微軟（Microsoft，美：MSFT）發聲明表示，與 OpenAI 建立了長期合作夥伴關係，同時會繼續致力支持合作夥伴關係、Murat和團隊。

（第二版加入投資者傳促Sam Altman回歸）

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編輯：李哲毅