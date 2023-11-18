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馬斯克反猶言論惹禍 白宮譴責 多企撤X廣告

環球社會熱點 11:34 2023/11/18

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）被指，日前在自家社交平台X（前稱Twitter）發表反猶言論，引起極大爭議。白宮批評言論令人厭惡，多間企業亦宣布停止在X投放廣告。

貝索斯未婚妻登雜誌被轟離地 買156萬禮服自認過普通生活 【下一頁】

馬斯克周三（15日）回應他人指摘猶太人支持針對白人的憎恨言論，稱對方點出真相。言論隨後惹起熱議，白宮周五（17日）強烈譴責言論，直指提倡令人厭惡及種族歧視言論有違美國民眾的核心價值。

白宮稱距離猶太人經歷二戰納粹德國大屠殺後最嚴重攻擊僅一個多月，美國不容絕忍重提美國史上最嚴重反猶事件的「極其醜陋謊言」。‵

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多間企業或政府機構的廣告被發現緊隨在馬斯克反猶言論出現後，已亦宣布暫停在X投放廣告，包括歐盟委員會﹑美國科技巨頭IBM及蘋果（Apple）等。IBM表明，企業零容忍仇恨及種族歧視言論，已立即停止在X的廣告投放，直至事件調查完畢。

X行政總裁Linda Yaccarino嘗試為爭議滅火，強調平台提倡種族歧視不應在散播。她指平台明確地持續打擊反猶主義及種族歧視，強調兩者醜陋及錯誤，全球不應在兩者言論存在。

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責任編輯：吳漢培

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