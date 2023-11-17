湯文亮：影響樓市的3大因素

有不少人說，樓市比高峰時下跌了17%，不但有1.1萬個「負資產」出現，同時亦令到銀行向準負資產者Call Loan，在骨牌效應下，樓價隨時會跌多10%至20%，現在絕非是買樓好時機。

買樓時機是睇個人而定，如果可以Full Paid買樓，現在的確是好時機，因為可以買到等錢用的人手上最優質單位。老實說，若非那些人是等錢用，就算有錢都未必可以買到。但對於沒有足夠現金，甚至要借高成數按揭的人可能是一個陷阱，如果不能依時供樓，銀行是有權Call Loan，甚至會沒收物業，變成銀主盤出售。

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一、單以撤辣並不足夠

簡單來說，影響香港樓市有三大因素，首先是辣招，政府推出辣招已經超過10年，而辣招作用是鎖死購買力，而令到沒有樓而又沒有能力的人，在競爭減少之下可以買樓。但那些人的購買力有限，不用付辣招稅買樓的人愈來愈少。在購買力不足的情況下，樓價又怎能不跌？好彩政府最近順應民意，雖然未能全撤辣招，但最低限度都半撤，加上專才買樓不用預先繳付辣招稅，令到不少專才可以即時買樓。這個作用比撤辣還有效，而且效果亦很快可以見到。現在不少新樓盤的買家，專才佔了一半。不過，單以撤辣亦不能夠令樓價止跌回穩。

二、利息若跌樓市希望

持有物業的人最擔心就是利息，不少持有多個單位的業主，由於利息急升，租金收入難抵利息支出，在長貧難顧的情況下，惟有出售一些物業。供應增加亦不利樓價，但現在美國已經連續兩次議息結果都是停止加息。如果在12月議息仍然不加息，代表拜登（Joe Biden）總統為了選舉而向聯儲局施壓，利息有望下調，當利息下跌，樓市有望只跌回升。

三、銀行取態左右借貸

最後一個因素就是，銀行近日不但基本不借錢讓人買樓，甚至調整對樓市預測，向借貸比較高業主追收差額。好彩財爺與金管局總裁都表示，銀行不應該向依時還款的客戶Call Loan。其實就算財爺不說，銀行都不會向負資產Call Loan。因為1.1萬個「負資產」，大部分都是銀行職員，銀行是不會向自己友Call Loan。但銀行不放貸，始終對樓市有不利影響。不過，銀行「打開門口」，難道不做生意？明年初又會再借錢出去，大家只要耐心等待，樓市很快就會回暖。

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記者：張以正