【美團3690】美團傳洽購 Foodpanda東南亞業務

內地外賣平台營運商美團(03690) 繼進軍本港成立新品牌keeta後，再傳加快拓展境外業務。外電引述知情人士表示，美團正與歐洲外賣企業Delivery Hero，就收購對方旗下平台Foodpanda的東南亞業務進行談判，以期走出國內市場，實現多元化發展。知情人士透露，暫未確定談判是否意味著會達成交易，而且不排除其他企業對上述業務的競購展示興趣。美團代表及Delivery Hero發言人均未有就消息置評。

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Delivery Hero９月時曾透露，正商談出售其在東南亞的部分業務，自放寬新冠疫情封控以來，東南亞業務增長一直停滯不前。該公司正就剝離新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸和老撾的Foodpanda品牌進行洽談。市傳新加坡叫車平台Grab（美：GRAB），也是Foodpanda部分股權的潛在買家之一。

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