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【券商點睇】滙豐研究下調阿里9988目標價至128元 維持買入評級

股樓投資 14:33 2023/11/17

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滙豐研究發表報告指，阿里(09988)國際零售業務的強勁增長，抵銷客戶關係管理(CRM)及雲業務前景疲弱，把其目標價由132元下調至128元，維持「買入」評級。


 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

該行指，阿里不再推進雲業務分拆、暫緩盒馬IPO、以及創辦人馬雲家族信託擬減持的消息，引起投資者關注，在營運基本面，對於其國際商業業務持續強勁增長感到鼓舞，相信公司在提升用戶體驗、縮短付運時間所付出的努力，將會帶來轉變。

 

【延伸閱讀】券商點睇：小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單，請按【見下頁

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此外，該行更將阿里2024至2026財年盈測降介乎0%至3%，估計阿里對本地商業業務的投資將會推動更大增長，現價估值吸引，而公司宣布派息及承諾回購，亦對股價帶來支持。

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記者：張以正

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