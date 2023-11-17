【券商點睇】滙豐研究下調阿里9988目標價至128元 維持買入評級

滙豐研究發表報告指，阿里(09988)國際零售業務的強勁增長，抵銷客戶關係管理(CRM)及雲業務前景疲弱，把其目標價由132元下調至128元，維持「買入」評級。





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該行指，阿里不再推進雲業務分拆、暫緩盒馬IPO、以及創辦人馬雲家族信託擬減持的消息，引起投資者關注，在營運基本面，對於其國際商業業務持續強勁增長感到鼓舞，相信公司在提升用戶體驗、縮短付運時間所付出的努力，將會帶來轉變。

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此外，該行更將阿里2024至2026財年盈測降介乎0%至3%，估計阿里對本地商業業務的投資將會推動更大增長，現價估值吸引，而公司宣布派息及承諾回購，亦對股價帶來支持。

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記者：張以正