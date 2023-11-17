【阿里巴巴9988】人工智能或將取代不同行業 阿里巴巴主席蔡崇信：學生應學習如何編程

阿里巴巴(09988)主席蔡崇信指，在GPT的出現後不單是數據，電腦還可以處理科學及歷史等知識，過程基本上與教導小朋友無異，且需時更短。他舉例說：「人工智能可以用幾秒時間在100頁的財務報表中摘取要點，相信AI能取代證券分析師。」【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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他更笑言，或明年AI便能協助集團撰寫業績稿件，屆時包括投資者關係在內的相關團隊將被取替，不過這些工作仍需一定的人手保證過程無誤，如透過律師規避風險字眼等。他又指，人工智能在年終評核時能發揮很大的作用，因為能夠減省管理層要如何傳遞負面評語的壓力，如果人工智能可以在這情況媲美人類，每個人都應該辭職並回家，因為在年終評核時需要透過觀察對方的情緒及面部表情，決定如何傳遞評語。他建議學生應學習如何編程，形容這是AI的語言，又指應該學習歷史，因為歷史會不斷重複。

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記者：張以正