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【分析】騰訊網易兩大遊戲股 為何網易績後創兩年高？

股市 21:58 2023/11/17

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【分析】騰訊網易兩大遊戲股 為何網易績後創兩年高？

騰訊 （00700） 及網易 （09999） 公布第三季業績後，騰訊業績後股價兩日累跌2.3%，網易業績後升2.1%，股價逆市創兩年高位，兩大遊戲股業績有何不同？

單以業績報告來了解，網易給投資者帶來「新」的感覺，騰訊則帶來「舊」的感覺。

網易第三季上綫的《逆水寒》手游，公布了首張成績單，最不被看好的MMORPG類手遊，竟然稱錄得強勁的收入及用戶增長，註冊玩家超過5000萬。首款自主開發的籃球遊戲《全明星街球派對》於10月底登上中國 iOS 暢銷榜榜首。

網易續指，備受期待的各類新遊戲正在有條不紊地研發中，2024 年將有多款令人矚目的新品發佈。

至於騰訊業績報告，指《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、 《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長做出了貢獻，本土市場遊戲收入增長 5%至人民 幣327億元，得益於近期發佈的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和 《DnF》等長青遊戲的收入增加。

騰訊亦有列舉新遊戲名字，「近期上線的本土市場遊戲包括戰術射擊個人電腦遊戲《無畏契約》，英雄射擊手 遊《高能英雄》，MMORPG手遊《冒險島：楓之傳說》。近期上線的國際市場遊 戲包括第一人稱戰術射擊手遊《暗區突圍》」。

網易指，「我們強勁且日益豐富的遊戲產品矩陣為第三季度帶來了優秀的業績，整體淨收入達人民幣 273 億元，同比增長近 12%，我們的旗艦遊戲如《夢幻西游》系列仍是玩家的心頭好。我們最近推出的各類優質新品遊戲，如《巔峰極速》、《逆水寒》手游和《全明星街球派對》也迅速贏得了廣泛好評。這些多元化的熱門新作人氣高漲， 彰顯了我們卓越的研發能力，擴展了我們在休閒遊戲市場上的影響力，也拓寬了傳統 MMO 遊戲的邊界，為玩家帶來了前所未有的全新遊戲體驗。」

騰訊繼續鞏固《王者榮耀》的王者地位，但投資者希望各公司透露更多的數據，抑或對遊戲業務的更多形容，尤其電動車每月公布銷量，至少網易「註冊玩家超過5000萬」，這句更能打動到投資者。

【騰訊業績】騰訊第三季業績出爐　一文睇大行最新看法

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記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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