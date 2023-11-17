【工商舖透視鏡】弱市多幅地皮流標 在所難免

連續兩周出現住宅地流標，而綜合政府官地、港鐵及市建局三個土地供應來源，今年已有6幅地皮或項目以流標告終。最新流標的項目為港鐵旗下東涌東站第一期物業發展項目，是次更是時隔10年半來首次零入標，在截標當日即日流標。除了地皮流標，政府原定於今年推出拍賣的3幅商業地皮也延遲推出。賣地的情況相當不樂觀。

流標的3幅政府地分別是赤柱環角道豪宅地、荃灣油柑頭「港人首次置業」項目、東涌第106B區住宅地。而港鐵上次流標的是小蠔灣第一期項目，市建局則為觀塘裕民坊商業項目。前5次流標地皮接獲標書1至4份不等，因為地價標金未達政府所定底價，不獲接納而流標收場。

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由於現時樓市處於跌勢，發展商投標的金額保守，再加上「執平貨」的心理，當低價投地未達政府所定底價，便會出現流標的情況。每幅地皮各有加大成本的因素，如東涌地皮位置偏遠難聘建築工人，或附近污水系統容量有機會令可建面積受影響等。但令發展商最大壓力的是息口高企，成本大增。以往在市道旺盛時，貨如輪轉，發展商以高價購入土地作儲備亦很常見，但目前現有的新盤也未能全部售出，如購入土地閒置，每年的利息支出也十分龐大。

政府賣地所定的底價是經過多間估價公司評估才可釐定，當投標未達底價收回土地也是正常不過的事。始終政府不同於私人業主，可為了增加收入等各種理由而減價賣樓。若要調低地皮估價，便要以宏觀持平的角度，經過獨立第三方的估價公司的協商，按既定程序去調節底價。這樣才不會被市民質疑賤賣土地。延遲推出商業官地，同樣也為保障公帑收入，現時商廈的空置率平均逾10%。而在市況不佳時，商業地因無剛性需求，往往比住宅地更難出售，所以推遲商業地招標也很合理。

想要改善賣地情況，因應市道作各方面的調節是一途，但癥結還是在於搞好經濟，只有在經濟好，收入高，財富得以創造的時候，就算各種建築成本增加，發展商仍有信心售樓獲利，高價投地便會再現