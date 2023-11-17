【宏觀術數@iM網欄】新元運首個年歲 甲辰流年運程 一

過去先後以術數談過明年甲辰流年的風水報局和宏觀局勢後，應是時候來談談個人運勢和趨吉方式。今年從最流行的生肖和星座起始，並會再配合其他術數方式細化，期望為提出值得留意的點滴術數玄機，以方便好好掌握新元運的首個年歲。

數流年的兩個方法

最簡單方法為參考《通勝》的『天官賜福』圖，現今坊間流年運程書大都是以生肖直接對照『天官圖』中對應宮位，按照其神煞來直接論斷。按天星學正式解讀方法應該按『橫推直看』（見下圖）計算出出生命宮和流年小限宮位，然後再對照『天官賜福』圖解說，此星學傳統和坊間流行並不一致，這過往已作介紹，惟亦有不少命理師傅會用流年運程書的簡法，故此讀者可自行決定查閱參考。筆者並會加入天星學組合和星曜神煞作詳細解說，並放入星圖作大家參考。

明年為龍年，歲駕（即太歲）在辰宮（肖龍），肖龍者為「本命年」。星宮內有三刑、劍鋒等星，流年較易有血光意外或手術，幸而亦有華蓋和天德吉星同臨，有解厄化危之力，遇有問題特別利於向男性尊長或年長朋友尋求協助。如前所言，龍年出生的朋友也可加以留意。

酉宮（肖雞）：明年神煞有咸池和桃花星，若為小限宮位或肖雞朋友都較有利姻緣和人緣，由於為「歲合」（六合太歲）更加強了人緣和合作機會，特別是月德吉星會照，容易得到女性助力，此點也包括平輩和女性長輩。不過，桃花星確實稍旺，如果本身感情已有歸宿又或者容易招惹不良桃花的朋友，更宜略為收斂為佳。天王星和木星流年坐守，主利改變或變化中獲利，特別是明年4月下旬二星於宮內相會更為明顯及有利，用於展開新計劃，建立新工作關係和人脈等都很有利，宮內有耗星主發展期間容易較多支出，較屬於先付出再有回報。

寅宮（生肖虎）：明年祿星和驛馬交會於此宮，對於小限命宮或生肖屬虎的朋友，主利財祿收入，更有利於奔波走動生財，特別利於本身工作性質帶「動象」的朋友，如國際業務、航運交通、旅遊或銷售等等。由於寅宮也必為流年夫妻宮（全人類），明年更易會有夫妻一方因「搵錢」或工作而短暫分別，視乎其人本身星宮配合，吉者可以得伴侶的資助，不利者則易因財而聚少離多或因財失義。宮內有不利星曜影響，受影響年命人仕容易有喪事或家人病災，宜加以留意。

【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

亥宮（肖豬）：明年有紫微、龍德和紅鸞吉星，工作易有表現和得到賞識，可以加把勁努力和積極向上，紅鸞又為桃花和人緣之星，未婚朋友更宜把握機遇。但是年初土星會和金星於宮位內相遇，感情反為易有小波折，宜加以注意。

未宮（肖羊）朋友：明年有貴人星坐守，工作和生活上容易得到助力，不過要留意也有是非官訟的星曜會到，吉凶會合並且有「排難解紛」之神煞，凡事每每先出問題，再發揮解厄扶危的力量，過程稍會費心神，平時宜退一步、海闊天空最能趨吉避凶，可轉化為輕微者收到一些告票或小罰款了事。生肖屬羊朋友和太歲相刑，小心朋友相處和合作的問題。

其餘的星宮生肖下期再繼續……。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！