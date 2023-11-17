▲ 【內房危機】內地促金融機構 要一視同仁滿足房企融資需求

中國人民銀行、金融監理總局、中證監聯合召開金融機構座談會，會議指出，要一視同仁滿足不同房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。

會議續指，加大保交樓金融支持，推動產業併購重組，要積極服務保障性住宅等「三大工程」建設，加速房地產金融供給面改革，推動建構房地產發展新模式。

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會議全文：

中國人民銀行、金融監理總局、證監會聯合召開金融機構座談會，落實實習近平總書記在中央金融工作會議上的重要演講精神與會議部署，研究近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝，金融監理總局黨委書記、局長李雲澤，中國證監會黨委委員、副主席王建軍出席會議並講話。中央金融委員會辦公室副主任夏先德應邀出席會議並致詞。

會議指出，剛結束的中央金融工作會議是我國金融發展史上具有里程碑意義的重要會議。學習貫徹習近平總書記重要演講和中央金融工作會議精神是當前金融體系最重要的政治任務。各金融部門、金融機構要進一步把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署上來，深刻把握金融工作的政治性、人民性，堅持目標導向、問題導向，著力解決當前金融領域面臨的主要矛盾和突出問題，加速建立中國特色現代金融體系，以金融高品質發展服務中國式現代化。

會議認為，今年以來，金融部門認真落實黨中央、國務院決策部署，為經濟恢復發展提供了有力且有效的財務支持。主要金融機構主動擔任，發揮了金融支持實體經濟主力的作用。下一步，要堅定信心、持續發力、久久為功，繼續加大政策落實和工作推進力度，持之以恆營造良好的貨幣金融環境。要落實好跨週期和逆週期調節的要求，著力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長。要優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大策略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。

會議強調，過去一段時間，金融部門積極配合產業主管機關及地方政府，從房地產市場的供需兩端綜合施策，維持信貸、債券、股權等重點融資管道穩定，支持改善產業經營，優化調整個人房屋貸款政策，著力穩定房地產市場，取得了良好的效果。

近日金融部門及產業主管機關共同召開代表性房地產企業座談會，研究了解產業風險化解及高品質發展的主要金融需求。各金融機構要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，堅持“兩個毫不動搖”，一視同仁滿足不同所有製房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。要持續配合地方政府及相關部門，堅持市場化、法治化原則，加大保交樓金融支持，推動產業併購重組。要積極服務保障性住宅等「三大工程」建設，加速房地產金融供給面改革，推動建構房地產發展新模式。

會議要求，金融部門要認真貫徹落實中央關於防範化解地方債務風險的精神，依照市場化、法治化原則，配合地方政府穩健化解存量、嚴格控制新增。金融機構要完善工作機制，突顯重點、分類施策，與融資平台進行平等協商，透過展期、借新還舊、置換等方式，合理降低債務成本、優化期限結構，確保金融支持地方債務風險化解工作落實落細。

中國人民銀行、金融監理總局相關司局、銀行間市場交易商協會、上海證券交易所、深圳證券交易所，政策性與開發性銀行、18家全國性商業銀行、5家全國性金融資產管理公司、4家大型證券公司的主要負責同志在主會場參會，部分中國人民銀行、金融監理總局分行主要負責同志在各地分會場參會。

【中國救市】人行據報加推「第二支箭」撐民營房企債券融資 新城、美的置業等將獲支持

記者： 譚志偉