▲ 【網絡安全】金管局阮國恒：首10月詐騙投訴個案激增 較2022全年多1倍

香港銀行公會周五（17日）舉行例會，金管局副總裁阮國恒稱，例會中亦有提及網絡安全問題，認為近期情況嚴重。他說，首10個月接獲詐騙投訴的數字，是去年全年的兩倍，尤其是電騙或網騙個案。

阮氏指，最近留意到騙案新趨勢，有騙徒以電商平台的折扣優惠等噱頭，引誘市民按連結（Link）下載手機APP；另一種則是公安電騙，騙徒要求受害者下載某些軟件，以證明自己是無辜。

他補充，該些手機APP通常是經非正規渠道下載，背後是惡意程式，可追蹤手機運作，會自動截取交易畫面，最終可接管手機銀行的帳號從事不獲授權交易，令受害者蒙受損失。

短期停截圖功能屬合適 望市民諒解

據悉，滙豐 （00005） 及其同系恒生銀行 （00011） 因保障客戶帳戶安全，現已暫停Android裝置用戶在程式內中，進行螢幕截圖或錄影功能。

阮氏說，有關銀行暫時停止截取圖片的功能，雖會對市民造成不便，但認為短期是合適的做法，「希望市民可以明白，我們現在正與壞人鬥快......希望大家諒解」。

籲市民按Link前要三思

阮氏續指，該類騙案在亞洲其他地方先出現，近兩星期才在香港發生，暫時接獲兩間銀行報告共9宗個案，並呼籲市民在非常規途徑下載App時，要非常小心，「按Link（連結）前要三思」。

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記者：伍鍵文