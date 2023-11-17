證監會54億入市　購港島東中心12個樓層

太古地產（01972）公布，以54億元出售港島東中心42至54樓（不包括49樓），共12層，予證監會作永久辦事處之用。涉及總樓面29.6萬平方呎，以54億元計，平均呎價約1.82萬元，而有關交易將在5年內完成。

太古地產發言人說，港島東中心一直是集團核心資產，目前並無其他計劃出售太古坊物業組合內任何核心資產，並打算將是次交易淨收益用於支持未來投資，包括根據早前公布的1,000億元投資計劃，持續加強香港太古坊和太古廣場兩個主要辦公樓組合的發展。

證監會現正租用港島東中心45至48樓及50至54樓，根據買賣協議，現時佔用的9個樓層購置將由2023年12月生效，而額外三個樓層，即42至44樓的購置，將在2026年至2028年期間完成。資料顯示，證監會已在其儲備中預留34億元作購置永久辦事處之用，而是次購置將從該筆款項中撥資27億元，而餘額則以外部借貸支付。

證監會行政總裁梁鳳儀說，證監會透過是次購置，既可投資於自置資產，亦無須再支付租金，長遠而言能夠節省成本。她續指，該會由現有辦公室的租戶成為業主後，將可免卻遷址的不便及對營運的干擾，並符合該會注重環保的最佳作業方式。

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