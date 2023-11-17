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【假日好去處】昂坪360聯乘Polaroid 聖誕活動 7米高彩虹聖誕樹 「光B」尹光+女神林明禎齊加持

理財智慧 19:43 2023/11/17

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今個聖誕，昂坪360首度聯乘著名即影即有品牌Polaroid寶麗來，於2023年11月18日至2024年1月1日舉行「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」，大家可乘坐寶麗來主題纜車，時光倒流走入Y2K復古世界，回味千禧年代的美好時光。

配合市集主題，昂坪360特別將其中一架纜車換上寶麗來七彩新裝，由11月18日起不定時出現，讓遊客由踏入纜車一刻開始，感受炫彩聖誕市集的濃厚氣氛，由山下玩到山上。

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今年是疫情後復常的首個聖誕及新年假期，昂坪360董事總經理劉偉明表示：「昂坪360除了獲得本地市民的支持，訪港旅客在疫情過後逐漸回升，早前十一國慶假期的旅客量，已較疫情前上升超過一成，相信踏入秋冬季節、天朗氣清的日子更適合遊人到訪，享受冬日聖誕，預料人流可較去年有雙位數的增幅，帶旺商戶市道。」

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昂坪市集亦特意設計約7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，加上Y2K年代復古風格的拍照打卡點，帶賓客走進時光隧道回到過去，走進卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景，重溫昔日青蔥歲月。每逢週末及公眾假期，賓客凡於7米高的彩虹聖誕樹前，以港幣10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐予「願望成真基金」，幫助病童實現願望。

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昂坪市集亦特設寶麗來相機展覽，讓大家認識不同型號的即影即有相機，見證現代化的科技融合經典的 Analog 攝影體驗。同時，市集特設三大聖誕攤位遊戲讓各位賓客大顯身手﹗賓客憑攤位遊戲券即可參加其中一個攤位遊戲乙次，按照指示玩遊戲，並達到指定分數，即可獲得精美聖誕禮品乙份。

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現凡購買即日小童來回纜車門票，即可獲贈攤位遊戲券乙張；而購買360全年通，更可獲贈攤位遊戲券兩張。
每年也與大家碰面的聖誕老人即將於聖誕節期間（12 月 23 日至 26 日）在昂坪市集登場，與一眾期待已久的賓客見面，一起慶祝這個普天同慶又別開生面的 Y2K 聖誕。


「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」
活動詳情
日期： 2023 年 11 月 18 日至 2024 年 1 月 1 日
時間： 上午 10 時至下午 6 時 (12 月份逢星期六、日及公眾假期: 上午 9 時至下午 6 時半)
地點： 昂坪市集

 

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責任編輯：陳詠妍

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