【大行報告】時富：新秀麗收入料增加 予目標價30元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，據《世界旅遊城市聯合會》報告，今年全球旅遊總人次或恢復至2019年的6至8成水平。新秀麗（1910）作為行業龍頭，公司上半年新增32家綫下店，營收有望進一步增加，給予目標價30元。

他指出，新秀麗上半年銷售淨額達17.8億美元，按年增長46%，其中旅遊相關收入為11.7億美元，佔總額6成以上。上半年經調整EBIDTA按年增71%至3.34億美元，期內毛利率按年升3個百分點至59%。另外，公司有業内最高的銷售增長率30%和淨利潤增長率81%，反映公司營運及盈利能力超卓。

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近年來，隨著各國解除出入境限制，國際旅遊市場復甦；國內市場重啟及美歐需求釋放，預計年底行業銷售淨額將回暖。據《世界旅遊城市聯合會》報告，今年全球旅遊總人次或恢復至2019年的6至8成水平。作為行業龍頭，公司上半年新增32家線下店，營收有望進一步增加。

假設權重資本成本率（WACC）為8%，無風險率為3%，風險溢價為5%，Beta值為1.5，永續增長率為2%計算，新秀麗目標價為30元，投資者可作考慮。

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記者：李兆明