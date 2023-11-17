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涉合謀定價　美聯：業務營運正常　黃靜怡主動辭任地監局成員避利益衝突

股樓投資 19:06 2023/11/17

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早前美聯集團(01200)早前因涉嫌合謀定價，被控違反《競爭條例》，集團副主席黃靜怡被競委會要求取消董事資格令。美聯今日宣佈，副主席黃靜怡已主動辭任地產代理監管局成員一職。有此決定的原因是避免任何潛在利益衝突，並非因與地產代理監管局之間存在任何分歧。

此外，因競爭事務委員會一事已進入司法程序，美聯集團表示，現階段不便評論。集團於今日陸續向股東及合作夥伴發信，更新集團的最新情況。信中指出，集團的業務營運及財務狀況維持全面正常，目前没有發展商因為訴訟而終止合作。集團管理層職務如常，將繼續堅守崗位；員工的流失率沒有異常變化，集團的專業團隊及代理將一如以往致力向客戶提供優質服務，為客戶實現最佳成果。

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根據樓書顯示，單位客飯廳長逾5米，寬約2.8米，設計師將連接大廳與其中一間睡房的牆打穿，改以玻璃幕牆取代，增加單位的空間感。該睡房就被用作休閑角落，設梳妝台及沙發。在飯廳方面就擺放了六人餐桌，另一邊的牆上設層架，可以放一些擺設。走廊盡頭為主人套房，設置雙人床後仍有空間添置其他家具，可如示範單位一樣擺放衣櫃。

單位設梗廚，位於入門位置旁邊，設計師以特色玻璃磚牆代替本來的實心牆壁。廚房的L型工作台能供空間讓住戶處理食材，滿足煮食需要。浴室方面，發展商將套浴的淋浴間改為浴缸，另一間浴室則保持淋浴間設計，兩者都選用木系設計概念。

發展商另同步開放一個交樓標準示範單位，同樣以2A座36樓A1室為藍本搭建，參觀客可前來對比改動前後的差別，了解項目單位的可塑性。

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撰文 : 蔡子俊

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