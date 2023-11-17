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長綫收租客「撈底」入市　618萬購美孚新邨兩房園景戶

股樓投資 19:06 2023/11/17

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再有長綫收租客入市，中原地產馮健平說，美孚新邨4期百老匯街71號低層A室，實用面積664平方呎，兩房一廁間隔，望園景，最初開價640萬元，議價後減至618萬元易手，實用呎價約9,307元。 

馮健平說，買家為長綫收租客，見近日區內樓價喘定，決定「撈底」入市。而美孚新邨本月至今暫僅錄8宗成交，交投略為放慢，平均實用呎價10,029元。 

據了解，上址原業主早於1999年1月以198萬元購入單位，持貨24年，現賬面大幅獲利420萬元離場，單位期內升值2.1倍。 

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撰文 : 蔡子俊

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