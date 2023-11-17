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貝索斯未婚妻登雜誌被轟離地 買156萬禮服自認過普通生活

環球社會熱點 18:47 2023/11/17

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亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）今年5月與主播桑切斯（Lauren Sanchez）訂婚，兩人近日以未婚夫妻檔姿態同登《Vogue》雜誌12月號封面，而桑切斯分享她購買20萬美元（約156萬港元）的奢華禮服，卻自認是過普通人生活，就遭網民嘲笑她離地。

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《Vogue》展示貝索斯與桑切斯多張甜蜜合照，又詳細介紹桑切斯作為全球頂尖富豪另一半的奢華生活。

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桑切斯帶領《Vogue》撰稿人馬勒（Chloe Malle）乘坐私人直升機，遊覽貝索斯在德州度假時居住的牧場，及藍色起源的發射場。 

桑切斯計劃不久後與另外5名女性一同登上太空，更透露她為每個同伴都製作了適合騎馬和露營的西部外套和皮褲。

不過她堅稱，她與貝索斯的生活非常普通。

【以巴戰爭】TikTok瘋傳拉登《致美國的信》衛報下架原文 【下一頁】

但《Vogue》在文章後段，又詳細介紹桑切斯的奢華生活，包括近期與拍賣會與美國名媛Kim Kardashian爭奪一件價值20萬美元的奢侈品牌Balenciaga禮服裙。

《Vogue》於Instagram貼出封面照片後，部分網民批評《Vogue》美化桑切斯和貝索斯的生活，指他們作為億萬富豪在扮演工薪階層。

也有網民諷刺兩人離地，指帖文標題寫著「她看到其他人看不到的東西」，可能是說桑切斯在價值5億美元的遊艇上看到的景色，或者是離開此處嘗試與普通人建立聯繫。

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責任編輯：鄭錦玲

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