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【MCRA】「信資通」11.20推試行　受邀人士試驗向信貸資料服務機構索個人信貸報告

股市 18:36 2023/11/17

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香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）公布，多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式正式定名為「信資通」，並將於11月20日起推出試行計劃，以確保「信資通」在未來正式運作時的服務水平。

試行期間，獲邀參與人士將可向信貸資料服務機構索取其個人信貸報告，以測試資料的準確性和服務機構的整體服務表現。

行業公會：冀為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務

行業公會表示，期望能加強市場競爭，為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務。去年11月28日，「信貸資料平台」開始運作。三家信貸資料服務機構（分別為諾華誠信、平安金融壹賬通徵信服務（香港）及環聯信貸資料服務）獲選為「信資通」下的個人信貸資料服務機構。在該平台下，參與平台的信貸提供者與獲選的信貸資料服務機構，已完成個人信貸資料上載及下載、資料整理以及驗證等工作。

行業公會期望獲選的信貸資料服務機構順利完成試行計劃後，可正式為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務，同時加強市場競爭。

銀行公會表示，在金管局的支持下，行業公會致力推動「信資通」，旨在為認可會員機構及消費者提供安全可靠的個人信貸資料服務。此試行計劃有效評估獲選信貸資料服務機構於企業管治、內部監控及個人資料的使用和保障方面的服務水平，加強保障公眾的個人信貸資料。未來，公會期望「信資通」將有助促進本港的個人信貸資料服務發展，提高行業效益、競爭力及服務靈活性。

銀行公會主席孫煜今在銀公答問會上透露，現時約有80家持牌放債人已加入或正申請加入信貸資料平台。

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【MCRA】信貸資料平台運作　諾華誠信、壹賬通征信及環聯正式獲選信貸資料服務機構

編輯：胡學能

經濟 香港金融管理局 香港銀行公會
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