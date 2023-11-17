【MCRA】「信資通」11.20推試行　受邀人士試驗向信貸資料商索個人信貸報告

▲ 【MCRA】「信資通」11.20推試行 受邀人士試驗向信貸資料服務商索個人信貸報告

香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）公布，多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式正式定名為「信資通」，並將於11月20日起推出試行計劃，以確保「信資通」在未來正式運作時的服務水平。

試行期間，獲邀參與人士將可向信貸資料服務機構索取其個人信貸報告，以測試資料的準確性和服務機構的整體服務表現。

行業公會：試行計劃先做小規模測試

行業公會回覆本報查詢時補充指，試行計劃將邀請金管局、銀行及持牌放債人等參與有關項目的人員代表參與，他們將會向信貸資料服務機構索取其個人信貸報告，從消費者的角度評估信貸資料機構的資料準確性及整體服務表現。

行業公會續指，為做好評估工作，現階段試行計劃將在可控範圍進行小規模測試，以便有序推進項目，確保信資通在未來正式運作時的服務水平。

行業公會：冀為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務

行業公會表示，期望能加強市場競爭，為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務。去年11月28日，「信貸資料平台」開始運作。三家信貸資料服務機構（分別為諾華誠信、平安金融壹賬通徵信服務（香港）及環聯信貸資料服務）獲選為「信資通」下的個人信貸資料服務機構。在該平台下，參與平台的信貸提供者與獲選的信貸資料服務機構，已完成個人信貸資料上載及下載、資料整理以及驗證等工作。

行業公會期望獲選的信貸資料服務機構順利完成試行計劃後，可正式為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務，同時加強市場競爭。

銀行公會表示，在金管局的支持下，行業公會致力推動「信資通」，旨在為認可會員機構及消費者提供安全可靠的個人信貸資料服務。此試行計劃有效評估獲選信貸資料服務機構於企業管治、內部監控及個人資料的使用和保障方面的服務水平，加強保障公眾的個人信貸資料。未來，公會期望「信資通」將有助促進本港的個人信貸資料服務發展，提高行業效益、競爭力及服務靈活性。

銀行公會主席孫煜今在銀公答問會上透露，現時約有80家持牌放債人已加入或正申請加入信貸資料平台。

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編輯：胡學能