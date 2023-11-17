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【聖誕消費】MegaBox聯乘《旺卡》　預計聖誕節人流按年升1至2成

商業 18:10 2023/11/17

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MegaBox高級總監吳鎧廷 (右) 及Universal Pictures Hong Kong 市場營銷經理黃偉傑 (左)

MegaBox於今個聖誕節，與萬眾期待的聖誕電影鉅獻《旺卡》推出全港獨家聯乘活動「旺卡魔法世界@MegaBox」，將電影的夢幻場景帶到香港讓一眾影迷朝聖。MegaBox高級總監吳鎧廷預料：「推出一連串的精彩聖誕活動，將刺激營業額及人流較去年同期上升一至兩成。」

吳鎧廷指，MegaBox 與聖誕電影鉅獻《旺卡》合作，相信一定吸引大小粉絲，一家大小來到訪。期間MegaBox準備了3款限量版電影禮品，供顧客消費滿指定金額換領，包括經典英式購物袋、旅行保溫杯及精美文件袋，無論當聖誕禮物或自用，也是不俗的選擇，更是影迷不可多得的收藏品。另外，顧客於傍晚5點後於食肆消費滿HK600元，將獲贈《旺卡》電影換票證乙張，預計這些活動均會吸引區裡及區外的顧客到訪及消費。

聖誕節推多樣化互動推廣
MegaBox於聖誕節期間亦推出不少互動活動，如「旺卡聖誕卡工廠」，顧客可設計獨一無二的電子聖誕卡送給摯愛；Mega Club會員於周末及假日到場，更可即場印製聖誕卡。此外，又推出「旺卡盛糖大作戰」手機遊戲， Mega Club會員挑戰成功後，即可換領旺卡限量電影禮品及價值逾HK100元商戶優惠券。

此外，由 12 月 7 日起，持即日嘉禾 MegaBox《旺卡》電影戲票的參加者，更可換領 《旺卡》限量精美文件袋 1 個，每日名額 20 名。

為增添互動氣氛，亦將推出獨家「旺卡AR濾鏡」體驗，顧客只要以Facebook或Instagram開啟濾鏡，並掃描指定圖案，便能以啟動AR 濾鏡，感受沉浸於糖果海的震撼畫面，或如旺卡一樣持著氣球衝上蔚藍色的天空上，猶如跟著主角一起飛進奇幻朱古力世界。

「旺卡魔法世界@MegaBox」於11月17日至2024年1月1日舉行，商場將電影4大場景帶到香港，包括「旺卡糖果店」，1:1電影主角旺卡站在糖果店門外，可進入他的魔法世界；電影中最搶眼的兩個場景「朱古力噴水池」、「飛天氣球打卡位」 及香港版旺卡「櫻桃樹」，均成為聖誕必到打卡點。另外，20呎高的「棒糖繽紛聖誕樹」，掛滿了五顏六色巨大棒棒糖及糖果作裝飾，更有閃閃生煇、象徵主角旺卡的「W」徽號，堪稱最甜美的聖誕樹。

首3季營業額及人流   錄雙位數字升幅  
他續指：「除聖誕節日推廣外，MegaBox亦積極優化商戶組合。」新商戶如日本國民家店之稱的Nitori 香港首間旗艦店、teamLab Futrue Park、24/7 Fitness、Built-in Pro及以簡約設計馳名的日本家電正負零，均有叫座力，並同時將引新食肆，包括同樣為首間進駐香港的日本品牌Cosmo Shabu Shabu、來自東京的The MATCHA TOKYO及卡拉OK連食肆sugarV By VSING Bar and Restaurant。「社會已回復正常，隨著啟德發展區居住人口及工作人口不斷增加，商場於首3季營業額及人流均錄得雙位數字升幅，預計第4季人流和生意額將增加一至兩成。」

編輯：梁巧恩

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