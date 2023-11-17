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【恒指季檢】理想汽車及藥明康德染藍　未揀外國公司　12月4日起生效

股市 18:19 2023/11/17

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【恒指季檢】理想汽車及藥明康德染藍　未揀外國公司　12月4日起生效

恒指季檢結果出爐！恒生指數公司宣布，理想汽車 （02015） 及藥明康德 （02359） 獲納入恒生指數成份股，無股份被剔出，恒指成份股數目將由80隻增加至82隻。所有變動將於12月4日起生效。

假設恒生指數於11月15日調整，理想汽車的權重為1.9%，藥明康德為0.3%。而重磅股滙豐 （00005） 及騰訊 （00700） 的權重在變動後有所下跌，分別由8.37%及8.01%跌至劃一8%，阿里巴巴的權重則由7.49%調升至上限8%。另外，友邦 （01299） 的權重會由7.69%跌至7.38%。

國指、恒生科技指數的成份股沒有變動。國指成份股數目維持50隻，科指成份股數目為30隻。

恒生綜合指數則納入了Keep （03650） 及途虎養車 （09690） ，無股份剔出，成份股數目由517隻增加至519隻。

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理想汽車—W（02015） 港股 藥明康德（02359）
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